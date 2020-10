Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Le coup de gueule de Romain Hamouma !

Publié le 19 octobre 2020 à 10h30 par A.M.

Après la défaite de l'ASSE contre l'OGC Nice (1-3), Romain Hamouma a estimé qu'il aurait dû bénéficier d'un penalty pour une faute de Dante.

Après un bon début de saison, l'AS Saint-Etienne retombe dans ses travers. Après des défaites contre Rennes (0-3) et à Lens (0-2), les Verts ont enchaîné un troisième revers de rang, cette fois-ci face à l'OGC Nice (1-3). Rapidement menée au score par les Aiglons, l'ASSE est revenue dans le match peu avant l'heure de jeu grâce à une réalisation d'Adil Aouchiche. Dix minutes plus tard, le club du Forez aurait même pu égaliser, mais l'arbitre a estimé que Dante n'avait pas commis de faute dans la surface sur Romain Hamouma. Le capitaine stéphanois n'est pas de cet avis.

Hamouma estime que Dante a fait faute