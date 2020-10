Foot - ASSE

ASSE : Gros coup dur pour les Verts !

Publié le 14 octobre 2020 à 14h54 par La rédaction mis à jour le 14 octobre 2020 à 14h55

Auteur d’un début de saison convaincant sous les ordres de Claude Puel à l’AS Saint-Étienne, Yvann Maçon s’est blessé au genou avec l’Équipe de France espoir. Son club a annoncé ce mercredi que la saison du joueur était terminée.

Jusqu’ici, son début de saison avait tout de l’idylle. Titulaire à Saint-Étienne sous les ordres de Claude Puel, Yvann Maçon a participé aux qualifications pour l’Euro espoirs avec l’Équipe de France. Mais après une blessure au genou contractée face à la Slovaquie ce lundi, le latéral gauche ne retrouvera pas les terrains cette saison. C’est l’AS Saint-Étienne qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux : « Yvann Maçon a subit une luxation du genou droit ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur. Il sera opéré ce jeudi. L’ASSE apporte tout son soutien à son jeune et talentueux défenseur dont la saison est d’ores et déjà terminée. » Un coup dur pour Claude Puel qui perd ici un titulaire, et pour le joueur dont la progression sera freinée.