ASSE : Claude Puel reçoit un vibrant un hommage... d'un joueur de l'OM !

Publié le 12 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Arrivé durant l'été 2017 à l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi est aujourd'hui titulaire indiscutable sous les ordres d'André Villas-Boas. Et il le doit en partie à Claude Puel.

Lancé dans le grand bain par Claude Puel en 2013 à l'OGC Nice, Jordan Amavi était parti pour faire une carrière en tant que joueur offensif. Toutefois, l'actuel entraîneur de l'ASSE a rapidement repéré les qualités de son joueur en tant que... latéral gauche. Et force est de constater que Claude Puel ne s'est pas trompé puisque Jordan Amavi est aujourd'hui titulaire indiscutable à l'OM. Et ce dernier ne manque de rendre hommage à son ancien entraîneur.

L'influence de Puel sur la carrière d'Amavi