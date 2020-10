Foot - ASSE

ASSE - Clash : Dante répond sèchement au coup de gueule d'Hamouma !

Publié le 19 octobre 2020 à 14h15 par A.M.

Après la défaite de l'ASSE contre l'OGC Nice (1-3), Romain Hamouma a pointé du doigt Dante, estimant qu'il avait fait une faute sur lui. Le défenseur brésilien lui répond en taclant l'arbitrage français.

« Moi, je pense qu'il met les mains dans mon dos, après je n'ai pas revu l'action. Mais j'ai l'impression d'être poussé dans le dos, j'ai cette sensation-là. Je peux peut-être me tromper ». Romain Hamouma en est quasiment convaincu, Dante a commis une faute sur lui à la 66e minute du match opposant l'ASSE à l'OGC Nice, remporté par les Aiglons 3 buts à 1. Un penalty aurait pu être accordé et aurait permis aux Verts d'égaliser puisque les Niçois ne menaient que d'un but à ce moment-là du match. Interrogé sur cette action, le défenseur brésilien ne manque pas de donner sa version des faits tout en critiquant vivement l'arbitrage en Ligue 1, mais également les débats à ce sujet.

«Il faut penser à faire grandir le championnat et je pense qu’au niveau de l’agressivité on est très bas»