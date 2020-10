Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations de cette recrue sur son arrivée !

Publié le 24 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de la réserve de Braga, Yvan Neyou est revenu sur son début de saison convaincant chez les Verts et sur les changements que cela implique.

Repéré par Claude Puel cet été, Yvan Neyou est la belle surprise de ce début de saison à l'ASSE. Formé à l'AJ Auxerre, le jeune milieu défensif de 23 ans était en perdition à Braga, où il avait été relégué en équipe réserve. De retour en France, le successeur de Yann M'Vila fait forte impression, recevant les éloges de son entraîneur pour ses performances au-delà de celles placées en lui. S'il impressionne les observateurs de la Ligue 1, le jeune camerounais est quant à lui convaincu de son niveau.

« Je donnerais le meilleur de moi-même »