Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue estivale dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 22 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Arrivé cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Yvan Neyou réalise un début de saison solide à l'ASSE, et est revenu sur les dessous de son arrivée dans le Forez et sa relation avec Claude Puel

Après une saison relativement décevante à l'issue de laquelle l'ASSE a évité de peu une relégation en Ligue 2, Claude Puel a souhaité faire un grand ménage au sein de son effectif, en se séparant de plusieurs anciens cadres à l'image de Yann M'Vila, Yohan Cabaye, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore en mettant à l'écart Stéphane Ruffier. Si plusieurs de ses indésirables n'ont pas trouvé de porte de sortie, l'entraineur des Verts souhaite se reposer sur une nouvelle génération, accordant sa confiance à un effectif plus jeune. Recruté pour pallier au départ de Yann M'Vila, le jeune Yvan Neyou a fait forte impression en ce début de saison. Formé à Sedan, le milieu défensif de 23 ans était en difficulté du côté de Braga, et son prêt assorti d'une option d'achat estimée à moins de 400 000€ semble d'ores et déjà être une bonne opération pour Claude Puel. Alors qu'il s'est confié sur son arrivée, l'ancien milieu de Laval semble entretenir une bonne relation avec son entraîneur.

« Avec le coach on s’entend bien on parle le même football »