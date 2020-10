Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Galtier fait le point pour Jonathan David !

Publié le 31 octobre 2020 à 15h15 par La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au LOSC cet été, Jonathan David n'a toujours pas inscrit le moindre but sous ses nouvelles couleurs, mais peut toujours compter sur le soutien de son entraîneur Christophe Galtier.

Après une première saison fantastique au LOSC, Victor Osimhen s'est envolé vers Naples cet été pour un montant de près de 80M€ bonus compris, obligeant le LOSC à restructurer la totalité de son attaque suite au départ de l'autre buteur lillois, Loïc Rémy, en fin de contrat avec les Dogues. Comme pour Victor Osimhen, c'est en Belgique que Luis Campos est parvenu à dénicher l'heureux élu, en la personne de Jonathan David. Joueur déjà reconnu en Belgique et international canadien, le jeune attaquant de 20 ans est pourtant en grande difficulté cette saison au LOSC. Plus chère recrue de l'histoire du club, l'ancien buteur de La Gantoise n'a pas encore trouvé le chemin des filets en dix rencontres toutes compétitions confondues pour les Dogues, manquant notamment l'occasion de lancer sa saison ce jeudi en loupant un penalty face au Celtic Glasgow lors du match nul du LOSC en Europa League. Malgré ces prestations décevantes, Christophe Galtier a maintenu son soutien envers son jeune joueur.

« Je serais très dur si je voyais que Jonathan n'est pas investi »