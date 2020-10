Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Daniel Riolo vole au secours de Jonathan David !

Publié le 31 octobre 2020 à 1h45 par La rédaction

Recrue phare du LOSC cet été, Jonathan David vit des débuts difficiles. L'attaquant n'a toujours pas débloqué son compteur. Après son penalty raté contre le Celtic, Daniel Riolo n'accable pas l'international canadien.

Les débuts de Jonathan David ne sont pas convaincants. Après une saison à Lille, Victor Osimhen, parti au Napoli contre 70 M€, a été remplacé par l'international canadien. Arrivé de La Gantoise pour 27 M€, Jonathan David était très attendu. Mais après huit journées de Ligue 1 et deux rencontres de Ligue Europa, l'attaquant de 20 ans n'a toujours pas trouvé la faille. A la recherche de son premier but, Jonathan David avait une belle occasion contre le Celtic.

« Tu ne peux pas lui reprocher »