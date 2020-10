Foot - LOSC

LOSC - Malaise : Quand Pierre Ménès s’interroge sur ce gros coup de Galtier !

Publié le 30 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

Dans une spirale négative, Jonathan David n’arrive pas à en sortir. Et le cas de l’attaquant du LOSC commence à interroger, c’est notamment le cas pour Pierre Ménès.

Recruté pour plus de 30M€ par le LOSC, Jonathan David était censé venir faire oublier Victor Osimhen. Cela est toutefois pour le moment loin d’être le cas. En effet, alors que le Canadien empiler les buts en Belgique avec Genk, il est toujours muet depuis son arrivée dans le nord de la France. Et ce jeudi, il n’a clairement pas gagné des points en manquant un penalty face au Celtic Glasgow. Pour Jonathan David, la disette continue donc et si Christophe Galtier est toujours derrière son protégé, le temps commence à être long aux yeux de Pierre Ménès.

« Il va falloir se pencher sur son cas »