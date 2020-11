Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Entre Loïc Perrin et l’ASSE, c’est loin d’être terminé…

Publié le 1 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Durant l’été, Loïc Perrin a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Alors qu’on ne le verra plus sous le maillot de l’ASSE, les liens avec les Verts ne seront toutefois pas coupés.

Loïc Perrin aura donc fait toute sa carrière à l’ASSE. Annoncé quelques fois sur le départ, le défenseur central n’a jamais quitté les Verts pour y terminer sa carrière durant l’été. Et c’est après la finale de Coupe de France face au PSG, durant laquelle il a d’ailleurs été exclu suite à un tacle sur Kylian Mbappé, que Perrin a décidé de raccrocher les crampons. Une page se tourne donc chez les Verts, mais cela ne serait que la fin d’un chapitre. En effet, l’ancien défenseur central de l’ASSE a fait savoir qu’une nouvelle aventure allait l’attendre au sein du club stéphanois.

Une reconversion à l’ASSE !