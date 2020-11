Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut déjà oublier ce coup à 0€ !

Publié le 1 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Formé à l’OM, André Ayew arrivera bientôt au terme de son contrat avec Swansea. Mais André Villas-Boas ne semble pas pour autant en mesure de pouvoir le recruter…

Toujours en quête de renforts peu onéreux sur le marché des transferts, l’OM peut-il espérer un joli coup à 0€ l’été prochain en attaque avec l’un de ses anciens cadres ? En effet, André Ayew (30 ans) arrivera au terme de son contrat avec Swansea à l’issue de la saison, et l’attaquant ghanéen formé à l’OM pourrait donc être une option potentielle pour André Villas-Boas. Toutefois, la question semble déjà réglée dans l’esprit d’Ayew…

« Pas de discussions du tout »