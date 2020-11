Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est invité à partir !

Publié le 1 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid serait toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé, Robert Pirès estime que l’attaquant français aurait tout intérêt à quitter le PSG pour rejoindre le club merengue.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait être amené à quitter le Parc Des Princes l’été prochain, surtout qu’il dispose d’une cote XXL sur le marché des transferts : Liverpool, la Juventus, Manchester City mais surtout le Real Madrid auraient des vues sur Mbappé, et ces grosses écuries envisagent de racheter sa dernière année de contrat avec le PSG à l’été 2021 s’il en prolonger pas d’ici-là. D’ailleurs, selon un ancien international français, Kylian Mbappé devrait opter pour le Real Madrid…

« S’il veut changer de niveau, il doit signer à Madrid »