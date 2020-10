Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour à l'OM ? La réponse d'André Ayew !

Publié le 31 octobre 2020 à 9h15 par La rédaction

Cinq ans après son départ de l'OM, André Ayew a évoqué la possibilité d'un retour au sein de la cité phocéenne, alors qu'il arrive en fin de contrat avec Swansea City.

Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League cet été à l'instar de Brighton ou encore West Bromwich Albion, André Ayew est finalement resté en Championship, du côté de Swansea City, où il entame sa dernière année de contrat. Alors que les Gallois souhaiteraient prolonger l'ancien Phocéen, qui réalise un début de saison convaincant, André Ayew n'a quant à lui pas encore pris de décision. Alors qu'il sera libre de tout contrat la saison prochaine, l'international ghanéen, qui fêtera ses 31 ans en décembre prochain, a évoqué la possibilité d'un retour à l'OM, son club formateur, dans les prochains mois.

« Il y avait d'autres clubs, mais pas mon club, pas la maison »