Mercato : André Ayew vers un transfert de dernière minute ?

Alors que le mercato anglais ferme le 16 octobre, André Ayew, actuellement en Championship avec Swansea, intéresserait deux clubs de Premier League.