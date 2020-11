Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Manchester City, Liverpool… Ce constat accablant sur Florian Thauvin !

Publié le 1 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si Florian Thauvin semble bien parti pour quitter l’OM dans les prochains mois, Vincent Moscato estime que l’attaquant français affiche trop de limites pour parvenir à s’imposer dans une grosse écurie étrangère.

« Si je reçois une grosse offre ? On ne sait jamais comment ça se passe. Je suis là aujourd’hui. Demain on ne sait jamais. Le club peut me dire : "fais tes valises". Je l'ai déjà vécu. J'écouterai toujours tout, même si j'ai cinq années de contrat », expliquait Florian Thauvin le 2 octobre dernier sur son avenir très incertain à l’OM, alors que l’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Milan AC fait déjà le forcing pour attirer Thauvin gratuitement à l’été 2021 et aurait bien entamé les négociations… Mais le joueur de l’OM peut-il s’imposer dans une si grosse écurie ?

« Un très bon joueur, mais… »