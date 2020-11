Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La clé de la réussite de Griezmann est connue !

Publié le 1 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann est encore loin d’avoir trouvé sa place au FC Barcelone, la solution se nommerait Lionel Messi. Explications.

Si le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour recruter Antoine Griezmann, le Français est très loin des attentes. Décevant pour sa première saison en Catalogne, l’ancien de l’Atlético de Madrid est très attendu pour ce nouvel exercice. Et pour le moment, cela n’a pas vraiment changé bien que face à la Juventus, des notes positives ont été soulignées. Pour l’une des rares fois, cela a notamment bien fonctionné entre Griezmann et Lionel Messi. D’ailleurs, pour le champion du monde, cette relation avec l’Argentin serait déterminante pour la réussite ou non de son aventure sous le maillot du Barça.

« On verra si Griezmann finit par s'y faire ou repart sans gloire »