Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat à la présidence dévoile son plan pour Guardiola !

Publié le 31 octobre 2020 à 20h00 par Th.B.

Pressenti pour succéder à Josep Maria Bartomeu à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a rebondi sur les propos de Pep Guardiola qui a clos les rumeurs sur un retour au Barça en tant qu’entraîneur. Une réponse à laquelle Font s’attendait. Explications.

Au micro de Sky Sports , Victor Font révélait jeudi cultivait le désir de rapatrier au club les anciennes gloires du FC Barcelone que sont Xavi Hernandez, Carles Puyol, Andrés Iniesta ainsi que Pep Guardiola. Mais dans quel rôle ? La presse s’est imaginée un retour de Guardiola sur le banc du FC Barcelone. Cependant, ce samedi, l’entraîneur de Manchester City a clairement fait savoir que sa période en tant que manager du Barça était terminée, laissant ainsi la porte ouverte à d'autres responsabilités au sein du club culé à l’avenir. Et c’est précisément ce dont Victor Font et Guardiola auraient discuté par le passé.

Victor Font confirme un tout autre rôle pour Guardiola à Barcelone

Sur son compte Twitter , Victor Font est monté au créneau en faisant passer le message suivant. « Il a expliqué cela maintes et maintes fois. Son rôle au club de son coeur doit en être un autre. Il aime le Barça et avoir son talent est une priorité. Je ne doute pas que tôt ou tard nous le rendrons possible » . a assuré Font en réponse aux propos tenus par Pep Guardiola sur le fait que sa période d’entraîneur au FC Barcelone était derrière lui. Toujours sur son compte Twitter plus tôt ce samedi, le candidat à la présidence du FC Barcelone donnait déjà le ton pour le retour de Guardiola au club. « Notre travail a été, est et sera de créer le projet et les conditions pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Lui et tout le talent culé que nous avons à l'extérieur. Nous l'obtiendrons. Sans doute ». Le feuilleton Pep Guardiola risque donc de perdurer alors que son contrat à Manchester City expirera en juin prochain.