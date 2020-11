Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouvelle sortie d'Isaac Lihadji sur son départ !

Publié le 1 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

Avant même la signature de son premier contrat professionnel avec l'OM, son club formateur, Isaac Lihadji s'est engagé avec le LOSC cet été. Un choix qu'il ne regrette absolument pas.

Au cœur d'un long feuilleton Isaac Lihadji a finalement décidé de quitter l'Olympique de Marseille cet été. Considéré comme l'un des plus espoirs de sa génération, l'ailier de 18 ans a finalement décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur qu'il quitte libre pour rejoindre le LOSC. Un départ très mal vécu à l'OM qui compte s'appuyer sur sa formation dont Isaac Lihadji était l'un de ses meilleurs représentants. Malgré les critiques et les débats qu'ont suscité ce feuilleton, Isaac Lihadji n'affiche aucun regret.

«C'est une très bonne décision que j'ai prise»