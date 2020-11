Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Thauvin, Longoria fait face à un gros défi !

Publié le 1 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

L’OM se retrouve confronté à une situation délicate avec Florian Thauvin, dont le contrat expirera à la fin de la saison. Et la position ferme du champion du monde tricolore ne devrait pas faciliter la tâche aux dirigeants marseillais concernant une prolongation.

Le FC Séville, le Milan AC, la Roma… Les courtisans semblent être au rendez-vous pour Florian Thauvin alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison avec l’OM. Mais qu’en est-il de la position du comité de direction marseillais ? Jusqu’ici, l’OM ne semble pas avoir effectué des manoeuvres concrètes pour sa prolongation au niveau des échanges avec ses représentants. Néanmoins, le directeur du football Pablo Longoria a récemment fait savoir à Téléfoot La Chaîne que Thauvin faisait parti du patrimoine marseillais et qu’il avait donc sa place à l’OM. Cependant, son avenir résiderait entièrement entre les mains du champion du monde.

«Thauvin est en position de force »