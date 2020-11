Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme coup de gueule de Kylian Mbappé en coulisse !

Publié le 1 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

Victime d'une faut qui méritait un penalty selon lui, Kylian Mbappé n'a pas hésité à se plaindre de l'arbitrage à la mi-temps du match à Nantes finalement remporté par le PSG (3-0).

En l'absence de Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi, Kylian Mbappé était clairement l'atout offensif numéro 1 du PSG à Nantes samedi soir. Et l'attaquant français a d'ailleurs été décisif inscrivant un but sur penalty et délivrant une passe décisive pour Ander Herrera. Toutefois, il aura dû attendre la seconde période pour faire la différence. En effet, lors du premier acte, Kylian Mbappé semblait plus en difficulté bien qu'il aurait pu obtenir un penalty qui n'a pas finalement pas été sifflé ce qui a provoqué sa colère.

«Ils viennent nous mentir ici à chaque fois»

Sur des images diffusées par Canal+ , on aperçoit Kylian Mbappé pousser un coup de gueule contre l'arbitre. « Tous les ans, c’est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de trois heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l’arbitre », a lancé l'attaquant du PSG en rentrant aux vestiaires. Dans la foulée, Kylian Mbappé a été convoqué par Hakim Ben el Hadj, l'arbitre de la rencontre, dans son vestiaire. Une réunion improvisée à laquelle Leonardo et Marquinhos se sont ajoutés. Impossible de savoir ce qu'il s'est dit, mais en seconde période, le numéro 7 du PSG a donc inscrit un but et délivré une passe décisive tandis que deux penalties ont été sifflés, un de chaque côté. Le premier transformé par Kylian Mbappé pour les Parisiens, tandis que Keylor Navas a repoussé la tentative de Kader Bamba pour les Nantais.