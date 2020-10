Foot - PSG

PSG : Tuchel envoie un message fort aux pépites du PSG !

Publié le 30 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

Dans un effectif de champions comme celui du PSG, difficile de se faire une place pour les jeunes de la formation. Pourtant, Thomas Tuchel a affirmé qu’ils pourraient avoir leur chance s’ils s’en donnaient les moyens.

Le PSG a encore un vivier important de jeunes pousses à faire éclore. Mais la concurrence est telle au PSG que les occasions de se montrer sont très minimes pour les jeunes. Bandiougou Fadiga et Kays Ruiz-Atil ont déjà eu quelques minutes de jeu avec le groupe pro. Avec la suspension du championnat national U19 à cause de la crise sanitaire, Xavi Simons ou encore Maxen Kapo pourraient aussi prétendre à intégrer l’équipe de Ligue 1. Mais rien n'est moins sûr. Thomas Tuchel a tenu à réaffirmer son point de vue sur les pépites du club parisien.

« Ils doivent combattre pour avoir chaque minute »