PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos.... Tuchel a-t-il raison de s'obstiner ?

Publié le 30 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Lors des deux derniers matches du PSG, Thomas Tuchel a décidé de placer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix vivement critiqué mais qui n'empêche pas le technicien allemand d'insister. Est-ce pour autant la bonne solution ?

Contre Dijon, Thomas Tuchel a pris tout le monde de court en alignant Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Un choix surprenant puisque le Portugais est arrivé pour compenser l'absence de vrai milieu défensif dans l'effectif. Mais alors qu'il a fait toute sa carrière au poste de sentinelle, Danilo Pereira redescend donc d'un cran sur le terrain au PSG. Thomas Tuchel a expliqué son choix par la nécessité d'avoir Marquinhos au cœur du jeu pour « aider tout le monde. En défense, il aide Keylor Navas, les deux n°6, mais il ne peut pas aider dans le contre-pressing. Au milieu, il est dangereux face au but, il protège le nôtre et il est là pour le contre-pressing. Il est le cœur. » Une option qui serait loin de faire l'unanimité en interne. Tuchel a-t-il raison d'insister ?

Marquinhos de retour au milieu, la bonne solution ?