PSG - Polémique : L’énorme coup de gueule de Tuchel sur le calendrier !

Publié le 30 octobre 2020 à 17h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG enchaine actuellement les matchs à un rythme effréné, Thomas Tuchel n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme ce vendredi en conférence de presse.

Entre l’enchainement des rencontres en Ligue 1, la Ligue des Champions et bientôt la Coupe de France qui pointera le bout de son nez, le PSG vit à 100 à l’heure depuis le début de la saison. En effet, alors que le déroulé des compétitions de football professionnel a été maintenu par le gouvernement en dépit du reconfinement, la formation de Thomas Tuchel enchaine les matchs tout les trois jours. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG a toutefois poussé un coup de gueule sur ce calendrier.

« On va tuer les joueurs »