PSG - Polémique : Riolo s’en prend à Tuchel après son coup de gueule sur Danilo Pereira !

Publié le 29 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel commence à s’agacer des questions autour de sa gestion de Marquinhos et Danilo Pereira, Daniel Riolo n’a pas manqué de répondre à l’entraîneur du PSG.

Face à Basaksehir ce mercredi, Thomas Tuchel a encore une fois aligné Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. Un choix étonnant qui suscite de nombreuses interrogations. Questionné à ce sujet après la rencontre, l’entraîneur du PSG s’est agacé devant les médias, assurant notamment qu’il voyait le Portugais comme un défenseur : « Pour moi, c'est un défenseur. Pour moi et pour nous, Danilo est un défenseur plus qu'un milieu car on a Marqui sur le terrain ». De quoi faire sortir de ses gonds Daniel Riolo…

Riolo et les « tocards »