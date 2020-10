Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès interpelle Tuchel pour Mbappé !

Publié le 31 octobre 2020 à 21h15 par B.C.

Ce samedi, Thomas Tuchel a décidé de titulariser Kylian Mbappé pour affronter le FC Nantes. Une décision qui ne laisse pas indifférent Pierre Ménès.

Avec la crise du coronavirus, les matches s'enchaînent pour les joueurs depuis plusieurs mois. Ainsi, trois jours après sa victoire à Istanbul, le PSG se déplace ce samedi soir la pelouse de Nantes, de quoi susciter la colère de Thomas Tuchel. « On va tuer les joueurs. Il y a une relation entre la préparation et la performance. On n'a pas de phases pour récupérer et se préparer. Il nous faut pourtant cela, il n'y a pas de secret. Sans ça, les joueurs sont fragiles. On va chercher des solutions, mais honnêtement nous sommes rentrés dans la nuit. C'est le deuxième jour après un match, on ne fait presque rien, juste peu de récupération et un entraînement avec les gars qui ont moins joué cette semaine », a indiqué l'Allemand à la veille du match face aux Canaris . Tuchel a donc décidé de se passer des services de Marquinhos et Presnel Kimpembe pour affronter Nantes. De son côté, Kylian Mbappé est bien titulaire, à la grande surprise de Pierre Ménès.

« Tout le monde tourne sauf Mbappé qui joue tous les matches »