Foot - PSG

PSG - Malaise : Danilo, Marquinhos... Ça chauffe pour Thomas Tuchel !

Publié le 30 octobre 2020 à 20h30 par B.C.

Recruté cet été, Danilo Pereira évolue actuellement en défense centrale. Un choix de Thomas Tuchel qui ne fait pas du tout l'unanimité en France, et au Portugal non plus...

Malgré le départ de Thiago Silva cet été, le PSG n'est pas parvenu à recruter un nouveau défenseur central. À l'inverse, Leonardo a réussi à mettre la main sur une sentinelle, l'une des priorités du club de la capitale depuis la retraite de Thiago Motta. Danilo Pereira a donc posé ses valises dans la capitale, un recrutement jugé judicieux puisque le milieu de terrain a multiplié les prestations convaincantes au FC Porto et en sélection portugaise. Cependant, Thomas Tuchel en a décidé autrement. L'Allemand préfère depuis quelque temps placer sa recrue en défense centrale, et laisser Marquinhos dans l'entrejeu. « Des critiques ? C'est quoi ? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve. Mais les réseaux sociaux, ça n'existe pas », s'est énervé Tuchel mercredi après la victoire à Istanbul (2-0).

Tuchel vivement critiqué

Les critiques se multiplient en effet contre l'entraîneur du PSG. Journaliste à RMC , Daniel Riolo a notamment avoué qu'il ne comprenait pas cette décision et que la dernière sortie de Tuchel ne lui avait pas plu : « Tuchel a encore dit très énervé que Danilo Pereira était un bon défenseur central du genre : 'Moi je suis entraîneur et vous vous n'avez pas vos diplômes.' Ce qui veut dire que tous les entraîneurs qui ont eu Danilo et qui l'ont fait jouer au milieu de terrain – sauf trois fois dans sa vie – sont des tocards malgré leur diplôme. Notamment le sélectionneur du Portugal qui a été champion d'Europe. Thomas Tuchel l'a donc traité de tocard qui doit passer ses diplômes ». Même son de cloche chez Pierre Ménès, expliquant sur son blog après la victoire contre Basaksehir que le repositionnement de Marquinhos au milieu, au détriment de Danilo Pereira, était incompréhensible : « Quand Tuchel déclare à la fin de la rencontre qu’il ne comprend pas le débat sur la présence de Marquinhos au milieu, j’ai envie de lui demander s’il a vu le match. » Thomas Tuchel traverse donc une nouvelle zone de turbulence, et au Portugal, on s'étonne également des choix tactiques de l'Allemand.

« Danilo préfère évoluer au milieu », explique-t-on au Portugal