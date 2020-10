Foot - PSG

PSG : Nagelsmann est déterminé à prendre sa revanche !

Publié le 31 octobre 2020 à 11h10 par La rédaction

Quelques mois après la confrontation en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG et le RB Leipzig se retrouveront à nouveau ce mercredi pour la troisième journée de phase de groupes, et Julian Nagelsmann est bien décidé à faire un coup.