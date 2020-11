Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel interpelle clairement Kylian Mbappé !

1 novembre 2020

Régulièrement critiqué pour son manque d'altruisme, Kylian Mbappé a délivré sa quatrième passe décisive en Ligue 1 contre le FC Nantes (3-0). Des prestations qui enchantent Thomas Tuchel, toujours très exigeant avec sa star.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé impressionne par ses stats. Obnubilé par les buts, l'attaquant du PSG est d'ailleurs parfois critiqué pour son manque d'altruisme dans le jeu, privilégiant par moment la solution individuelle pour tenter de marquer plutôt que se mettre au service du collectif. Un défaut dont il a conscience et qu'il s'efforce à gommer. « Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. Ce n'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle », confiait ces jours-ci le Champion du monde sur le site officiel du club de la capitale. Et visiblement, ses efforts commencent à payer. En effet, déjà passeur décisif dans la semaine à Istanbul, Kylian Mbappé a donné la balle du 1-0 à Ander Herrera contre Nantes samedi soir (3-0), sa quatrième offrande de la saison en Ligue 1, ce qui en fait le meilleur passeur du PSG en Championnat et le deuxième de L1 derrière Florian Thauvin. Une évolution qui enchante Thomas Tuchel qui attend toujours plus de son attaquant

«On sait qu’il est le joueur clé, et pour ça, on attend des choses de lui»