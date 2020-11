Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Raiola et Pogba se font dézinguer à cause du Real Madrid…

1 novembre 2020

Ancien joueur de Manchester United, Alain Brazil n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Paul Pogba qui a plusieurs fois affiché sa volonté de rejoindre le Real Madrid.

« Je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ça : un nouveau défi ailleurs » déclarait Paul Pogba en juin 2019. Recruté par Manchester United en 2016 contre un chèque de 105M€, le milieu de terrain semblait prêt à changer d’air. Finalement, Paul Pogba est resté chez les Red Devils , mais son nom continue à être évoqué du côté du Real Madrid. Zinédine Zidane apprécierait fortement le profil de l’international français et serait prêt à l’accueillir au sein de son effectif.

« Il n'a pas fait assez pour justifier son prix »