Mercato - OM : Sergio Conceiçao a failli jouer un sale tour aux Marseillais !

Publié le 1 novembre 2020 à 16h15 par D.M.

Ancien entraîneur de Valentin Rongier au FC Nantes, Sérgio Conceiçao a tenté de recruter le milieu de terrain notamment lors de son départ à Porto en 2017.

L’OM affrontera, ce mardi, Porto en ligue des champions. Une rencontre particulière pour André Villas-Boas qui a gardé le club portugais dans son cœur, mais aussi pour Valentin Rongier. Le milieu de terrain marseillais retrouvera son ancien entraîneur au FC Nantes Sérgio Conceiçao. Le technicien portugais a toujours apprécié Rongier et avait tenté de le recruter à de nombreuses reprises. « J’ai failli signer à Porto car Sergio Conceiçao voulait quitter Nantes avec moi en 2017. Mais cet été aussi (août 2019 ndlr), j'ai eu des contacts avec Porto, et je crois que le coach l'a appris, mes agents m'ont dit que ça s'était su. De toute façon, tout se sait dans le monde du football et encore plus quand il s'agit de Porto avec le coach là-bas, c'est chez lui, il sait tout. Mais il ne m'en a pas parlé directement » avait indiqué le joueur de l'OM en mars dernier.

« Il voulait le prendre avec lui à Porto lorsqu'il est parti, mais Valentin a préféré faire une année de plus en Ligue 1 »