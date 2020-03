Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations de Rongier sur ses contacts avec Porto !

Publié le 12 mars 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Officiellement transféré à l'OM en septembre dernier, Valentin Rongier explique que le FC Porto s'était également penché sur son profil.

Après sa formation et ses débuts en professionnel avec le FC Nantes, Valentin Rongier a sauté le pas l’été dernier. Le milieu de terrain s’est officiellement engagé avec l’OM le 3 septembre, lendemain de la clôture du mercato estival. Mais sa carrière aurait pu s'inscrire au FC Porto dès 2017, et ainsi retrouver son ancien entraîneur chez les Canaris , Sergio Conceiçao. Interviewé par Le Phocéen , Rongier admet que les Portugais étaient revenus à la charge pendant l'intersaison.

« Cet été aussi, j'ai eu des contacts avec Porto, mais… »