Mercato - Real Madrid : Pérez recevrait le feu vert dans ce dossier colossal !

Publié le 12 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant la volonté de garnir son palmarès avec des trophées, chose qu’il ne fait pas avec Tottenham, Harry Kane voudrait désormais les Spurs, pour le plus grand bonheur du Real Madrid intéressé par son profil.

Le Real Madrid pourrait opérer quelques changements au sein de son institution à l’intersaison. Florentino Pérez souhaiterait recruter un numéro 9 capable d’imposer une véritable concurrence à Karim Benzema (32 ans) et de lui succéder à terme. Pour ce faire, la piste Harry Kane aurait été activée, d’autant plus que le profil de l’international serait particulièrement apprécié par Mauricio Pochettino pressenti pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid cet été. Et Pérez aurait une vraie carte à jouer avec Kane.

Harry Kane bel et bien sur le départ