Mercato - OM : Lihadji en rajoute une couche sur sa signature au LOSC !

Publié le 1 novembre 2020 à 17h15 par A.M.

Alors qu'il a décidé de quitter l'Olympique de Marseille cet été avant même la signature de son premier contrat professionnel, Isaac Lihadji évoque son intégration au LOSC.

« Pour tous les clubs qui sont venus, il y a des gens qui gèrent ça. Moi je me focalise sur le terrain et je sais où je vais. C'est une très bonne décision que j'ai prise avec ma famille et mon entourage. Je suis très fier d'être là . » Il l'a récemment annoncé, Isaac Lihadji ne regrette absolument pas son choix d'avoir quitté l'OM, son club formateur, pour rejoindre le LOSC avant même la signature de son premier contrat professionnel. Et alors que son choix a vivement été critiqué à Marseille, le jeune ailier de 18 ans en rajoute une couche.

Lihadji s'enflamme pour son intégration au LOSC