Mercato - PSG : Quand Pierre Ménès envoie Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 1 novembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé subit bon nombre de critiques ces derniers temps, Pierre Ménès considère que l’international français ne sera plus autant sujet à des détracteurs quand il rejoindra le Real Madrid.

Le paradoxe Kylian Mbappé. C’est ainsi qu’on pourrait qualifier cette période particulière que traverse l’attaquant du PSG en ce moment. En effet, pourtant auteur de 7 réalisations et de 7 passes décisives en 8 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’attaquant de 21 ans est vivement critiqué ces derniers temps. Certains observateurs lui reprochent son manque d’efficacité, tandis que d’autres pointent du doigt son attitude sur le terrain parfois trop individualiste. Des critiques que ne partage absolument pas Pierre Ménès, qui n’a pas manqué de prendre la défense de Kylian Mbappé sur le plateau du Canal Football Club ce samedi en le considérant mal servi par ses coéquipiers en l'absence de Neymar. En outre, le consultant de Canal + estime même que le numéro 7 du PSG n’aura plus à subir tous ses détracteurs s’il rejoint le Real Madrid à l’avenir.

« Le jour où il sera au Real Madrid, on le trouvera formidable »