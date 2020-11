Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo était prêt à faire des folies au Real Madrid !

Publié le 1 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid va tout faire pour recruter Kylian Mbappé, Leonardo serait lui aussi prêt à tout pour aller piocher chez les Merengue.

Et si Leonardo allait encore piocher au Real Madrid ? L’été dernier, le directeur sportif du PSG avait réalisé un très gros coup en récupérant Keylor Navas, qui était alors dans l’ombre de Thibaut Courtois. Ayant retrouvé un poste de numéro 1 dans les buts parisiens, le Costaricien a énormément apporté. Et visiblement, Leonardo aurait toujours des vues sur l’effectif de Zinedine Zidane, alors qu’il tenterait actuellement d’empêcher la Casa Blanca de récupérer Kylian Mbappé. Et pour le Brésilien, l’objectif serait très clair : Vinicius Jr.

Leonardo en rêve !