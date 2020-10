Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Benzema et Vinicius Jr désamorcent la polémique !

Publié le 31 octobre 2020 à 19h00 par H.K.

Alors qu’une polémique a éclaté suite aux déclarations de Karim Benzema sur Vinicius Jr lors de la mi-temps de la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach, le Français et le Brésilien ont tenu à désamorcer le climat tendu autour de leur situation…

Semaine mouvementée au Real Madrid. Alors que la situation de Zinedine Zidane semble toujours compliquée, une nouvelle polémique a éclaté au sein de l’effectif madrilène. Menés à la mi-temps face au Borussia Mönchengladbach, Karim Benzema et Vinicius Jr se sont retrouvés au cœur d’un torrent médiatique après les déclarations de l’attaquant français à son compatriote Ferland Mendy concernant l’ailier brésilien : « Joue pas avec lui frère, la vie de ma mère. Il joue contre nous » . Ce samedi, les deux joueurs ont souhaité désamorcer cette polémique…

Une publication pour tout oublier ?

Ainsi, sur leurs réseaux sociaux respectifs, Karim Benzema et Vinicius Junior ont tenu à apaiser les tensions en publiant des photos de la rencontre remportée face à Huesca (4-1) ce samedi 31 octobre, sur lesquelles on peut les voir s'enlacer avec le sourire après un but de Benzema. Des publications ayant pour but d’apaiser les tensions, alors que le vestiaire madrilène doit rester plus uni que jamais à quelques jours d'une rencontre décisive en Ligue des champions face à l'Inter Milan.