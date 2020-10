Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Benzema, Vinicius… Zinedine Zidane met les choses au clair !

Publié le 30 octobre 2020 à 15h15 par H.G.

Alors que Karim Benzema a ouvertement critiqué Vinicius Junior à la mi-temps du match opposant le Real Madrid au Borussia Mönchengladbach cette semaine, Zinedine Zidane a tenu à définitivement mettre fin à la polémique en conférence de presse ce vendredi.

« Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », a lâché Karim Benzema à Ferland Mendy au sujet de Vinicius Junior dans une séquence diffusée par Téléfoot la Chaine . Ces paroles de l’attaquant français ont été prononcées ce mercredi à la mi-temps du match opposant le Real Madrid au Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions (2-2), alors que les Merengue étaient passés complètement à côté de leur première période. Logiquement, la diffusion de cette séquence a crée une vraie polémique. Et si les deux principaux concernés se sont expliqués après la rencontre et que le clan de Vinicius Junior a tenté d'apaiser les choses, la polémique ne s’est pas calmée pour autant. Ainsi, présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre du Real Madrid contre la SD Huesca ce samedi, Zinedine Zidane a logiquement été interrogé sur cette affaire. Et loin de vouloir alimenter les choses, le technicien français a au contraire fait tout son possible pour calmer l’affaire et la dédramatiser.

« C'est toujours arrivé »