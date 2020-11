Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prépare un sale coup à 0€ à Paris !

Publié le 1 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le contrat d'Angel Di Maria prend fin en juin prochain au PSG, Cristiano Ronaldo souhaiterait attirer son ancien coéquipier à la Juventus.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir s'occuper des prolongations de contrat de plusieurs joueurs du PSG. Si tous les regards se tournent évidemment vers Kylian Mbappé et Neymar engagés à Paris jusqu'en juin 2022. Et pourtant, un cas semble bien plus urgent, à savoir celui d'Angel Di Maria. Et pour cause, le contrat de l'international argentin prend fin à l'issue de la saison ce qui l'autorise à négocier avec un autre club dès le 1er janvier afin de s'engager libre en vue de la saison prochaine. Mais alors que le Fideo ne cesse d'afficher sa joie à Paris, Cristiano Ronaldo pourrait bien compromettre les plans du PSG.

Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour Di Maria