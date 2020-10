Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait un grand objectif au PSG !

Publié le 31 octobre 2020 à 8h45 par T.M.

Depuis 2018, Cristiano Ronaldo est un joueur de la Juventus. Et pour continuer à briller en Italie, le Portugais souhaiterait s’entourer des meilleurs, regardant notamment pour cela du côté du PSG.

Malgré le contexte actuel et le manque de moyens, le PSG s’est tout de même activé lors du dernier mercato. Bien que Leonardo ait dû gérer plusieurs départs, il a réussi à renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Et si le mercato a refermé ses portes le 5 octobre dernier, le directeur sportif parisien a encore énormément de pain sur la planche. En effet, si Leonardo reste à l’affût de la moindre opportunité sur le marché, il a quelques dossiers chauds à gérer avec les prolongations de certains cadres. Alors que les cas de Neymar et Kylian Mbappé retiennent toutes l’attention, d’autres doivent également négocier un nouveau contrat, à l’instar d’Angel Di Maria, alors que le sien expire en juin prochain.

Cristiano Ronaldo s’immisce dans ce dossier !