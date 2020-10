Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Tuchel, Leonardo devra faire vite…

Publié le 31 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Rêvant depuis plusieurs mois de faire venir Massimiliano Allegri au PSG, Leonardo devrait toutefois agir vite s’il veut arriver à ses fins. Explications.

De retour au PSG en 2019, Leonardo a dû travailler avec Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’avait pas nommé. Si le conflit est aujourd’hui public entre les deux hommes, il est connu depuis maintenant plusieurs mois que le directeur sportif parisien souhaitait faire venir un autre entraîneur : Massimiliano Allegri. A plusieurs reprises, le nom de l’Italien a été évoqué pour remplacer Tuchel et cela est toujours le cas alors que l’ancien entraîneur de la Juventus est encore libre. Alors que l’avenir de l’entraîneur actuel du PSG est toujours incertain, l’occasion de faire venir Allegri pourrait donc se présenter pour Leonardo. A moins que…

Le PSG n’est pas seul !