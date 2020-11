Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 1 novembre 2020 à 15h00 par D.M.

Alors qu’il a disputé son 500ème match en Liga ce samedi, Sergio Ramos a laissé entendre qu’il voulait continuer sa carrière en Espagne afin d’améliorer cette marque.

Sergio Ramos est entré, ce samedi, dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé 500 matches en Liga. Le défenseur central, qui a débuté sa carrière au FC Séville, s’épanouit aujourd’hui au Real Madrid, club où il est devenu un leader incontesté. Mais son avenir à la Casa Blanca est loin d’être scellé. Lié au Real Madrid jusqu’en 2021, Sergio Ramos a entamé des discussions avec ses dirigeants pour rallonger son bail, mais des désaccords existent notamment en ce qui concerne la durée du contrat. Le joueur de 34 ans voudrait rester au sein du club merengue au moins jusqu’en 2023, mais les responsables ne lui proposeraient qu'un contrat d'une durée d'un an. Une situation qui pourrait faire les affaires du PSG, intéressé par l’international espagnol selon plusieurs médias ibériques..

« Cela ne va pas s'arrêter ici. Ça va continuer »