Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sans Bartomeu, que va décider Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 1 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi pourrait revoir sa position suite au départ de Josep Maria Bartomeu. Selon vous, l'Argentin décidera-t-il de prolonger son bail ou de partir à l'issue de la saison ? C'est notre sondage du jour.

Lionel Messi n'a jamais fait autant parler de lui cet été. Après vingt années au FC Barcelone, l'Argentin a informé sa direction qu'il souhaitait quitter le club culé en utilisant une clause lui permettant de rompre unilatéralement son bail. Un scénario rapidement écarté par Josep Maria Bartomeu, de quoi déclencher une guerre entre les deux hommes qui entretenaient déjà une relation houleuse. Mais cette semaine, coup de théâtre au Barça puisque Bartomeu a démissionné de la présidence du Barça. Les prochaines élections sont donc attendues dans les prochaines semaines pour désigner son successeur, mais cela ne règle pas pour autant le dossier Lionel Messi.

Stop ou encore, que va faire Lionel Messi en 2021 ?