Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une occasion en or pour le PSG avec Paul Pogba ?

Publié le 1 novembre 2020 à 16h00 par D.M.

Ancien joueur de Manchester United, Alan Brazil considère que le Real Madrid et la Juventus ne peuvent plus recruter Paul Pogba en raison de la crise du Covid-19. Mais selon lui, le PSG pourrait avoir les moyens de se l’offrir.

L’avenir de Paul Pogba revient au centre de l’actualité à chaque mercato. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain avait fait part de ses envies de départ en juin 2019 et semblait prêt à quitter Manchester United « pour relever de nouveaux défis ». Finalement, l’international français est toujours lié au club anglais et selon plusieurs médias, il serait même en pourparlers avec sa direction pour prolonger son bail. Malgré cette information, les rumeurs sur la suite de sa carrière continuent d’apparaître. D’après Tuttosport , Paul Pogba continuerait d’être dans le viseur de plusieurs formations européennes à l’instar du Real Madrid, de la Juventus, mais aussi du PSG.

« Peut-être que sa meilleure option est d'aller au Paris Saint-Germain »