Mercato - Barcelone : Malgré la crise, Ronald Koeman tient bon au Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone est actuellement dans le dur en Liga, la question de l’avenir de Ronald Koeman pourrait commencer à se poser, et cela d’autant plus dans un contexte où la campagne pour l’élection présidentielle du club barcelonais va bientôt battre son plein. Pour autant, tout indique que le Néerlandais n’est pas fragilisé pour l’heure.

Le FC Barcelone traverse une mauvaise passe en Liga. En effet, le club catalan reste sur quatre matchs sans victoire en championnat et n’a plus gagné en Liga depuis le 1er octobre dernier et un succès 3-0 sur la pelouse du Celta de Vigo. Depuis, le club catalan reste sur deux nuls 1-1 face au Séville FC et contre le Deportivo Alavés ce samedi, et surtout deux défaites face au Getafe CF (1-0) et contre le Real Madrid (1-3). Ainsi, le Barça est désormais englué à la douzième place du classement, à huit unités de son grand rival madrilène actuellement en tête du classement en attendant le match de la Real Sociedad face au Celta de Vigo ce dimanche. Ainsi, la question de l’avenir de Ronald Koeman a la tête du FC Barcelone pourrait éventuellement commencer à se poser si cette succession de mauvais résultats continue de se poursuivre la semaine prochaine face au Real Betis.

«Je ne suis pas nerveux et je suis concentré sur mon travail»

Comme il l’a signifié ce samedi en conférence de presse après le match nul face aux Basques, Ronald Koeman est pleinement conscient des difficultés de son équipe, et tout particulièrement sur le plan offensif où ses attaquants ne parviennent pas à convertir leurs munitions. Mais le Néerlandais n’est pas dupe, il sait que quoi qu’il arrive, son avenir à la tête du Barça s’écrit en pointillés. La raison à cela est simple : il était le choix de Josep Maria Bartomeu pour succéder à Quique Setién cet été, et le désormais ex-président du FC Barcelone a démissionné cette semaine. Ainsi, un nouveau président devrait être élu à la tête des Blaugrana d’ici janvier, et Ronald Koeman sera quoi qu’il arrive l’un des sujets de cette campagne électorale. Par exemple, Victor Font ne jure que par Xavi pour prendre les rênes de son projet, tandis que Toni Feixa aimerait pour sa part conserver l’entraîneur de 57 ans pour ses deux années de contrat. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas est dans le flou pour son avenir, mais il a néanmoins assuré ce vendredi ne pas être préoccupé par sa situation personnelle : « Si je m’inquiète ? Je ne sais pas. Ce n'est pas de mon ressort. Je suis l'entraîneur de ce club et je travaille dur pour faire avancer l'équipe, obtenir de bons résultats et remporter des titres. C'est ce que l'entraîneur et les joueurs doivent faire. Et les autres attendent les changements. Je ne suis pas nerveux et je suis concentré sur mon travail. A partir d'aujourd'hui et jusqu'aux élections, il y a des candidats qui parlent, qui disent des choses sur leurs projets et nous verrons qui sera le président à l’avenir », a-t-il expliqué.

Pep Guardiola ferme la porte au Barça !

Toute la question est de savoir qui prendra la succession de Josep Maria Bartomeu d’ici janvier prochain, mais il y a de fortes chances pour que cette élection conditionne l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone. Certains candidats ont d'ailleurs pour projet de faire revenir Pep Guardiola au sein du club catalan, soit en tant qu’entraîneur, soit en tant que dirigeant à l’image de Victor Font. Une fenêtre de tir dans cette optique pourrait exister dans la mesure où l’ancien entraîneur du Bayern Munich n’a toujours pas prolongé son contrat à Manchester City, celui-ci expirant en juin prochain. Toutefois, Ronald Koeman peut être rassuré : Pep Guardiola n’a pas en tête l'idée d’un retour au Barça à l’heure actuelle. C’est du moins ce qu’a affirmé le Catalan ce samedi en conférence de presse : « Je suis manager pour Manchester City, donc… Je veux faire de très bons résultats ici cette saison. La période pour revenir à Barcelone en tant que manager, c’est terminé. J’ai eu ma période là-bas qui a été incroyablement bonne, mais maintenant il y a Ronald Koeman là-bas et on doit le respecter s’il vous plaît. Il est l’entraîneur et un ami, un très bon ami, et le futur c’est maintenant à Barcelone pour les élections afin de nommer le nouveau président et le nouveau comité de direction. Pour diriger cette équipe et ce club de la meilleure des manières, comme il l’a toujours été. Je me fais vieux. Pour être manager à Barcelone, vous devez avoir une énergie spéciale et un truc spécial que je n’ai déjà plus en moi. C’est pour cela qu’il appartient à d’autres personnes, de jeunes personnes et de bons entraîneurs de le faire. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, mon temps à Barcelone en tant que manager est révolu ».

