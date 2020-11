Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule de Ronald Koeman contre ses joueurs !

Publié le 1 novembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone s’est montré une nouvelle fois en difficulté sur le plan offensif contre le Deportivo Alavés, Ronald Koeman n’a pas caché être inquiet du manque d’efficacité de ses joueurs.

Si Antoine Griezmann a enfin retrouvé le chemin des filets contre le Deportivo Alavés ce samedi (1-1), inscrivant ainsi son premier but avec les Blaugrana depuis le 5 juillet dernier et une victoire contre le Villarreal CF (1-4), le FC Barcelone ne rassure pas pour autant. Et pour cause, face aux Basques, le Barça s’est montré en grande difficulté sur le plan offensif. En effet, si Lionel Messi et ses coéquipiers sont parvenus à obtenir des occasions, ils ont néanmoins été incapables de les convertir, et plusieurs ratés ont été notables au cours de cette rencontre. Une situation qui a de quoi inquiéter Ronald Koeman comme il l’a confié en conférence de presse au terme de la rencontre, et ce d’autant plus que son FC Barcelone n’a gagné que 2 points sur ses quatre derniers matchs en Liga.

« Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons échoué à ce point »