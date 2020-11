Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann se lâche sur sa situation au Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il a été l’auteur du seul but barcelonais ce samedi contre le Deportivo Alavés (1-1), Antoine Griezmann s’est exprimé à la fin de la rencontre sur ses difficultés actuelles au FC Barcelone.

Et si Antoine Griezmann commençait enfin à remonter la pente au FC Barcelone ? Après une performance convaincante contre la Juventus à Turin cette semaine en Ligue des Champions (victoire 2-0 du Barça), Ronald Koeman s’était montré satisfait de l’activité de l’international français, et ce en dépit du fait qu’il souhaitait le voir retrouver le chemin des filets rapidement. C’est chose faite depuis ce samedi, Antoine Griezmann ayant inscrit le but égalisateur contre le Deportivo Alavés (1-1) avant de se voir annuler un doublé pour cause de hors-jeu. Cependant, malgré ce regain de forme entrevu cette semaine, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sait qu’il lui reste des choses à améliorer pour enfin réussir à apporter toutes ses qualités au FC Barcelone comme il l’a souligné au terme de la rencontre.

«L'équipe a besoin de mes buts et j'essaie de m’améliorer pour cela»