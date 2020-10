Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman assure la défense d'Antoine Griezmann !

Publié le 29 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

Antoine Griezmann est en manque de repères et de confiance à Barcelone en ce début de saison. Mais mercredi soir, après un match plutôt intéressant en Ligue des Champions, son entraîneur Ronald Koeman lui a apporté son soutien.

Ronald Koeman aurait-il changé d’avis sur Antoine Griezmann ? Depuis que l’entraîneur Néerlandais est arrivé à Barcelone, il a souvent mis la pression sur Antoine Griezmann, allant même jusqu’à le mettre sur le banc lors du Classico contre le Real Madrid (1-3), après plusieurs contre-performances du Français. Ce mercredi, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, Barcelone s’est imposé contre la Juventus (0-2). Le Français était titulaire. Il n’a pas marqué, mais son entraîneur a tenu à souligner sa performance.

« Antoine a joué de malchance ce soir »