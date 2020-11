Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'incroyable sortie de Quique Setién sur Lionel Messi !

Publié le 1 novembre 2020 à 9h00 par D.M.

Ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién est revenu sur sa relation avec Lionel Messi et a admis que l’Argentin était un joueur difficile à gérer.

La lourde défaite de son équipe en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) aura été fatale à Quique Setién. Arrivé en janvier dernier en Catalogne pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, l’ancien entraîneur du Bétis a été limogé et remplacé par Ronald Koeman. Quelques mois après son départ du FC Barcelone, Quique Setién est revenu sur son passage au sein du club blaugrana et a notamment évoqué sa relation avec Lionel Messi, qui, en juillet dernier, n’avait pas hésité à s’en prendre à lui, de manière implicite, en critiquant le style de jeu de l’équipe. « On ne voulait pas terminer la saison comme ça mais ça ressemble à toute la saison. On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d’intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d’aujourd’hui est un résumé de l’année » avait-il déclaré après une défaite en championnat face à Osasuna. Et visiblement, le technicien espagnol ne garde pas un souvenir impérissable de la star argentine.

« Messi n’est pas facile à gérer »