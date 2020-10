Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ça se confirme pour ce dossier crucial du Barça !

Publié le 31 octobre 2020 à 21h00 par H.K.

Alors que la situation économique du FC Barcelone est plus critique que jamais, une baisse des salaires semble s’imposer au sein de l’entité Blaugrana. Et ce dossier chaud, entamé par Josep Maria Bartomeu avant sa démission, pourrait bien être mené à son terme rapidement…

La crise continue au FC Barcelone. Après la démission de Josep Maria Bartomeu en milieu de semaine, les Blaugrana ont fait savoir que leur situation devenait de plus en plus compliquée, notamment d’un point de vue financier. Les comptes du club catalan sont dans le rouge, et une baisse des salaires pourrait permettre au club de se refaire une santé pour l’année à venir. Cependant, les dirigeants se heurtaient jusqu’à présent à un mur, les joueurs estimant que les négociations étaient menées de façon « vicieuse » par les dirigeants, et notamment par Bartomeu. Mais avec le départ de ce dernier, la donne semble avoir changé…

Les joueurs du Barça prêts à baisser leurs salaires ?