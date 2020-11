Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En difficulté, Koeman reçoit un soutien de taille au Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Malgré le match nul de son équipe ce samedi face à Alavés (1-1), Ronald Koeman peut compter sur le soutien de sa direction et notamment de Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club.

En Ligue des champions, le FC Barcelone réussi, pour l’instant, un sans-faute. Après une première victoire face à la modeste équipe hongroise Ferencvàros, le club catalan a réussi à vaincre la Juventus ce mercredi lors de la deuxième journée de la phase de poules (2-0). Mais en championnat, le bilan est loin d’être aussi positif pour Ronald Koeman et son équipe. La dernière victoire du FC Barcelone en Liga remonte au 1er octobre (victoire 3-0 face au Celta Vigo). Depuis, la formation blaugrana reste sur deux défaites et deux matchs nuls.

« Koeman est courageux »